“Mensen beseffen vaak niet dat er constant water onder onze voeten aanwezig is. Met deze peilbuizen kunnen we de waterstanden nauwkeurig opmeten,” zegt Timothy De Kleyn van iFLUX, dat het project begeleidt.

Schepen van Openbaar Domein Franky Demon legt uit: “Tijdens droge periodes zoals deze zomer kunnen we zo gericht planten en bomen water geven. Bij hevige regen weten we waar het water eerst moet worden gebufferd. Dit is een belangrijke stap in het klimaatrobuuster maken van Brugge.”

