Brug­ge gaat grond­wa­ter­stro­men meten met sensoren

Brugge installeert op 40 locaties in de stad sensoren die continu het grondwaterpeil meten. Zo wil de stad beter inzicht krijgen in waar het water stroomt en waar het extreem droog is, om bijvoorbeeld efficiënter te kunnen beregenen. 

“Mensen beseffen vaak niet dat er constant water onder onze voeten aanwezig is. Met deze peilbuizen kunnen we de waterstanden nauwkeurig opmeten,” zegt Timothy De Kleyn van iFLUX, dat het project begeleidt.

Schepen van Openbaar Domein Franky Demon legt uit: “Tijdens droge periodes zoals deze zomer kunnen we zo gericht planten en bomen water geven. Bij hevige regen weten we waar het water eerst moet worden gebufferd. Dit is een belangrijke stap in het klimaatrobuuster maken van Brugge.”

Niveau én snelheid

De sensoren, waaronder horizontale fluxsensoren, meten niet alleen het niveau maar ook de richting en snelheid van het grondwater. Later dit jaar komen nog meer meetpunten om de waterstromen onder de stad nog beter in kaart te brengen. “Zo krijgen we een compleet beeld van hoeveel grondwater naar de Reien stroomt,” aldus De Kleyn.

De redactie
Grondwater

