Brugge pakt uit met een nieuw stadsfestival Brugge Centraal. Het is de opvolger van Moods dat in 2022 voor de laatste keer georganiseerd werd. Nieuw is dat er één gratis festivaldag komt. Er zijn ook concerten op het binnenplein van het Gruuthuseplein. Ook Benenwerk maakt voortaan deel uit van Brugge Centraal. Cactus Muziekcentrum staat in voor de programmatie en de organisatie.
Brugge Centraal wordt een drieluik bestaande uit Brugge Centraal Open Air, Brugge Centraal Concerts en Benenwerk. Op 7 augustus is er een gratis festival op de Burg met bands die je op grote festivals vindt, zoals de Groningse hitmachine Kraantje Pappie, West-Vlaamse rap royalty 't Hof Van Commerce, S10, NAFT en Blu Samu.
Er zijn ook vier betalende concerten voor een zittend publiek in openlucht op het plein van Gruuthuse. De line-up van Brugge Centraal Concerts ziet er als volgt uit: Raymond Van Het Groenewoud (05/08), Tom McRae (06/08), Emmy d'Arc, (12/08) en Alfa Mist (13/08) aan.
Het eendaags dansfestival Benenwerk wordt een onderdeel van Brugge Centraal en vindt plaats op zaterdag 8 augustus.
Nico Blontrock, schepen van Cultuur Brugge: “Wij misten dat festival, ik persoonlijk ook. We wilden echt dat er weer iets kwam. Een zomerfestival ter vervanging van het vroegere Moods, daarvoor Klinkers. We zijn erin geslaagd omdat vanaf dit jaar weer in orde te brengen.”
Jonge, grote en frisse namen
Tim Beuckels, directeur bij Cactus Muziekcentrum: "Brugge Centraal wordt een breed en toegankelijk festival voor alle Bruggelingen, om een divers publiek bij elkaar te brengen in het hart van de stad. We kozen voor de naam Brugge Centraal, omdat de stad en haar Bruggelingen centraal staan, bovendien krijgen we de kans om acts te presenteren in het absolute centrum van Brugge. Ook vinden we dat het de rol van Brugge als centrumstad en culturele hotspot mooi accentueert. Het festival dat deze stad verdient wordt veelzijdig, fris en ambitieus."
De stad trekt 250.000 euro uit voor Brugge Centraal. Voor Benenwerk kreeg Cactus al 275.000 euro. De nieuwe overeenkomst geldt voor zes jaar. Brugge Centraal loopt van 5 tot 13 augustus.