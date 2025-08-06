De drie windturbines komen aan de overkant van het Boudewijnkanaal, in de achterhaven van Zeebrugge. Voor het project had Engie al een vergunning van de Vlaamse overheid, maar Brugge stapte naar de Raad voor Vergunningenbetwistingen. Die beroepsprocedure wordt nu stopgezet.

Engie betaalt een aanzienlijke – maar vertrouwelijke – vergoeding, waarmee de stad een landschappelijke buffer kan aanleggen om visuele hinder, geluid en lichthinder door havenactiviteiten te beperken. Het geld vormt de start van het ‘leefbaarheidsfonds’ voor Brugge Noord, waarin in de toekomst ook andere bedrijven en de haven zullen bijdragen.