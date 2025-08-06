33°C
Zeebrugge

Brug­ge bereikt akkoord met Engie over drie wind­mo­lens in ach­ter­ha­ven Zeebrugge

In de achterhaven van Zeebrugge komen binnenkort drie windmolens langs de Koffieweg. Stad Brugge en energieproducent Engie hebben een akkoord bereikt, waardoor de stad afziet van de beroepsprocedure. In ruil investeert Engie in maatregelen die de leefbaarheid in Lissewege en Zwankendamme moeten verbeteren.

De drie windturbines komen aan de overkant van het Boudewijnkanaal, in de achterhaven van Zeebrugge. Voor het project had Engie al een vergunning van de Vlaamse overheid, maar Brugge stapte naar de Raad voor Vergunningenbetwistingen. Die beroepsprocedure wordt nu stopgezet.

Engie betaalt een aanzienlijke – maar vertrouwelijke – vergoeding, waarmee de stad een landschappelijke buffer kan aanleggen om visuele hinder, geluid en lichthinder door havenactiviteiten te beperken. Het geld vormt de start van het ‘leefbaarheidsfonds’ voor Brugge Noord, waarin in de toekomst ook andere bedrijven en de haven zullen bijdragen.

"Belangrijke stap"

Schepen van Stadsontwikkeling Mathijs Goderis benadrukt dat het akkoord een bewuste keuze is: “We willen meer windenergie, maar niet ten koste van de leefbaarheid. Zo kiezen we voor zekerheid en directe verbeteringen, in plaats van een lange juridische procedure met onzekere uitkomst.”

"Dit akkoord is een eerste belangrijke stap om havenontwikkeling en leefbaarheid beter met elkaar te verzoenen."

Dirk De fauw, burgemeester Brugge

Engie zal de eerste vijf jaar de slagschaduw van de turbines monitoren en daarover rapporteren. Burgemeester Dirk De fauw noemt het akkoord “een eerste belangrijke stap om havenontwikkeling en leefbaarheid beter met elkaar te verzoenen.”

De stad blijft zich wel verzetten tegen andere geplande windmolenprojecten dichter bij woningen, zoals die aan de Lanceloot Blondeellaan, de Zeebruggelaan en op het terrein van AGC.

Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme
Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe
Nieuws
Nieuws

Nieuws

Nieuws

