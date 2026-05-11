Brou­we­rij De Lei­te lan­ceert nieu­we bier­lijn Fem­me Fata­le’: Voor som­mi­gen is glu­ten­vrij geen keu­ze, maar een noodzaak”

In Ruddervoorde (Oostkamp) heeft Brouwerij De Leite een nieuwe bierlijn gelanceerd: Femme Fatale. Het assortiment bestaat uit drie bieren die stuk voor stuk biologisch en glutenvrij gebrouwd zijn. 

Brouwerij De Leite lanceert een nieuwe bierlijn: Femme Fatale. Het bestaat uit drie bieren: een frisse alcoholvrije variant met kruidige en citrusachtige toetsen, een goudblond bier met zachte moutigheid en lichte bitterheid, en een krachtige tripel met een verfijnde bitterheid en een lange afdronk. 

Met Femme Fatale wil Brouwerij De Leite aantonen dat glutenvrij bier niet hoeft in te boeten op karakter. De bieren worden ontwikkeld met dezelfde aandacht voor smaakopbouw, balans en afdronk als klassieke speciaalbieren.

“Voor sommige mensen is glutenvrij geen keuze, maar een noodzaak”, zegt Luc Vermeersch van Brouwerij De Leite. “Wij willen ervoor zorgen dat ook zij kunnen genieten van een bier met diepgang en finesse, zonder dat het aanvoelt als een saai alternatief.”

Op elk flesje prijkt het portret van een opmerkelijke vrouw. De etiketten brengen verhalen van vrouwen die hun tijd vooruit waren, zoals kanaalzwemster Gertrude Ederle, luchtvaartpionier Hélène Dutrieu en politica Lucie Dejardin. 

“Met de portretten willen we het merk een gezicht geven dat staat voor karakter en richting”, zegt Vermeersch. “Niet als statement, maar als herkenbaar symbool van mensen die hun eigen keuzes maken.”

Femme Fatale is verkrijgbaar in de betere drankenhandel, geselecteerde horecazaken en via gespecialiseerde kanalen.

