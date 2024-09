In de Kortrijkse Sint-Jozefschool hebben alle leerlingen vandaag een gratis voedzame maaltijd gekregen: een toast met mozzarella. Dat past in de campagne Brooddoosnodig, die in heel Vlaanderen loopt. Een actie, niet zozeer tegen lege brooddozen maar wel om aan het begin van het schooljaar het belang van een goede maaltijd te benadrukken.