Voor beeldhouwer Johan Tahon uit Menen is het een hele eer om een sculptuur te mogen maken van een van de beroemdste kunstschilders uit onze geschiedenis. Aanleiding voor de opdracht is de dagenlange voettocht die de jonge Van Gogh in 1879 maakt. Hij stapt van Wallonië naar Sint-Maria-Horebeke, vlakbij Rozebeke, om er een dominee-schilder op te zoeken. Volgens Tahon moet dat het moment geweest zijn waarop Van Gogh kunstenaar wordt.

“Daarna heeft hij nooit meer de ambitie gehad om nog iets te doen binnen dat protestants milieu. Hij is helemaal opgegaan in de kunstwereld. In plaats van het zoeken van god via de bijbel, zocht hij god via het licht en het groeien naar de zon”, legt Johan Tahon uit.