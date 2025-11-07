Volgens de politie was het doel niet enkel om te bestraffen, maar ook om te sensibiliseren. In totaal kregen 78 weggebruikers die in orde waren een gadget als beloning.



Met een nieuwe rollentestbank kon de politie voor het eerst ook speedpedelecs en e-steps controleren op opgedreven snelheid. Dat bleek geen overbodige luxe: 15 tweewielers, waaronder fatbikes, e-steps en bromfietsen, werden in beslag genomen omdat ze te snel reden. Eén bromfiets klasse B haalde zelfs 116 kilometer per uur terwijl maar 45 km/u is toegelaten.