“Bromfiets opgefokt tot 116 km/u”: Politie Brugge neemt 15 tweewielers in beslag
Politie Brugge heeft 15 tweewielers in beslag genomen bij een grote controleactie op alle types tweewielers in en rond ’t Zand gisteren. Daarbij werden 156 bestuurders gecontroleerd. De actie leverde meer dan honderd inbreuken op. Eén bromfiets haalde zelfs tot 116 kilometer per uur, terwijl maar 45 km/u is toegelaten.
Volgens de politie was het doel niet enkel om te bestraffen, maar ook om te sensibiliseren. In totaal kregen 78 weggebruikers die in orde waren een gadget als beloning.
Met een nieuwe rollentestbank kon de politie voor het eerst ook speedpedelecs en e-steps controleren op opgedreven snelheid. Dat bleek geen overbodige luxe: 15 tweewielers, waaronder fatbikes, e-steps en bromfietsen, werden in beslag genomen omdat ze te snel reden. Eén bromfiets klasse B haalde zelfs 116 kilometer per uur terwijl maar 45 km/u is toegelaten.
Tal van inbreuken
Tijdens de actie werden nog tal van andere overtredingen vastgesteld:
- 48 boetes voor gebrekkige fietsverlichting
- 12 voor het negeren van verkeersborden
- 23 autobestuurders die fietsers fout inhaalden in een fietszone
- 11 bestuurders met een gsm op de fiets of step
Daarnaast stelde de politie vier gerechtelijke inbreuken vast en trof ze ook gevallen van drugs in het verkeer, onverzekerde voertuigen en ontbrekende documenten