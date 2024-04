De laatste behandeling dateert van 2012 toen de Broeltorens een totaalrestauratie ondergingen. Daarnaast worden ook de kaleilagen op de wanden van het keldergewelf opgefrist. Voor de werken op hoogte wordt een gespecialiseerde firma ingeschakeld. De brug zal even moeten worden afgesloten voor verkeer, dit is voorlopig gepland voor volgende week. We hopen tegen de Sinksenfeesten de werken te hebben afgerond, maar dit zal afhangen van de weersomstandigheden. De werken kosten een kleine 20.000 euro.