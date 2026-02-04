Brandweer houdt evacuatieoefening bij basisschool ONS in Blankenberge

12°C
Blankenberge

Brand­weer houdt eva­cu­a­tie­oe­fe­ning bij basis­school ONS in Blankenberge

In Blankenberge heeft de brandweer een evacuatieoefening gehouden op basisschool ONS, zodat kinderen beter weten wat ze zelf kunnen doen bij een noodsituatie zoals een brand. Op die manier willen ze kinderen leren om het noodnummer juist te gebruiken. De actie vindt niet toevallig vandaag plaats: het is 11 februari, 11-2 dus, ofwel het noodnummer 112.

In de klas van het derde leerjaar van bassischool ONS in Blankenberge hangt rook. Niet echt maar wel een realistisch scenario voor de brandweeroefening. De kinderen doen wat ze hebben geleerd: naar buiten vluchten, zo laag mogelijk tegen de grond. "Omdat de rook naar boven stijgt en laag kan je nog een beetje goed zien", klonk het bij leerling Finn Vanherp. "Dat is ook veiliger want boven is er rook en dat is niet zo goed voor je longen."

Wanneer ze veilig zijn, bellen ze zelf de brandweer. "Je moet onmiddellijk naar de 112 bellen en dan gaan ze vragen stellen", vertelt leerling Loveley Brusseel. "Wie je bent, waar je bent, wat er is en hoeveel gewonden er zijn. En daar moet je op antwoorden."

Deuren dicht 

Het brandalarm gaat af: de volledige school wordt geëvacueerd. Rustig verlaten alle leerlingen hun klas en verzamelen ze buiten op de speelplaats. De oefening is het slotstuk van een hele reeks lessen rond veiligheid. "Deuren dicht, gewoon onmiddellijk weggaan uit de klas", vat directeur Jana Vannieuwenhuyse samen. "Maar ook het noodnummer bellen, wat ze moeten vertellen .... is iets wat we heel vaak hebben geoefend."

Met de actiedag wil de brandweer ook nog eens oproep doen naar nieuwe vrijwilligers. Helpende handen zijn absoluut nodig en dit maakt de kinderen of hun ouders misschien warm voor de job. 

