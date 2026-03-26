Bij brandweerzone Fluvia betaalde je normaal 180 euro, maar de zone past nu haar tarieven aan. "Voor de burgers is er gratis dienstverlening bij storm en wateroverlast", klonk het bij Olivier Dorme, zonecommandant van brandweer Fluvia.

"Tenzij er sprake is van slecht onderhoud, dan kan er wel nog een factuur gestuurd worden. In de praktijk werd vastgesteld dat we al heel wat van die interventies gratis deden, maar dat moest nog opgelijst en geëvalueerd worden door het zonecollege. Maar nu is dat structureel gemaakt."

Ook bij dringende stormschade komt Brandweer Fluvia nu gratis tussen, behalve natuurlijk als een omgewaaide boom in je tuin bijvoorbeeld geen direct gevaar geeft. Voor het blussen van een brand bij je thuis rekent de brandweer sowieso niets. Andere zaken maakt de zone wél duurder: je huisdier komen redden bijvoorbeeld kan je tot 226 euro gaan kosten.

