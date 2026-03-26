11°C
Aanmelden
Nieuws
Zuid-West-Vlaanderen

Brand­weer­zo­ne Flu­via maakt inter­ven­ties bij storm­weer of door water­over­last voort­aan gratis

Brandweer fluvia

Illustratiebeeld

Brandweerzone Fluvia maakt interventies bij stormweer of door wateroverlast voortaan gratis. Tot nu toe kreeg je achteraf een factuur van 180 euro. De jongste jaren stuurde de zone al vaker geen rekening meer, maar nu staat het ook zo in het reglement. Er is wel een keerzijde: een technische interventie - bijvoorbeeld een lift die vast zit of je kat uit een boom redden - zal wel een stuk meer kosten. 

Bij brandweerzone Fluvia betaalde je normaal 180 euro, maar de zone past nu haar tarieven aan. "Voor de burgers is er gratis dienstverlening bij storm en wateroverlast", klonk het bij Olivier Dorme, zonecommandant van brandweer Fluvia. 

"Tenzij er sprake is van slecht onderhoud, dan kan er wel nog een factuur gestuurd worden. In de praktijk werd vastgesteld dat we al heel wat van die interventies gratis deden, maar dat moest nog opgelijst en geëvalueerd worden door het zonecollege. Maar nu is dat structureel gemaakt."

Ook bij dringende stormschade komt Brandweer Fluvia nu gratis tussen, behalve natuurlijk als een omgewaaide boom in je tuin bijvoorbeeld geen direct gevaar geeft. Voor het blussen van een brand bij je thuis rekent de brandweer sowieso niets. Andere zaken maakt de zone wél duurder: je huisdier komen redden bijvoorbeeld kan je tot 226 euro gaan kosten.

De redactie

Meest gelezen

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Aanmelden