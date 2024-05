De brandweer van de zone Westhoek werd vorige week vrijdag opgeroepen voor een uitslaande woningbrand in de Eendrachtstraat in Jonkershove. Bij aankomst van de brandweer stond de woning al in lichterlaaie en was er ook hevige rookontwikkeling. In het huis bleek niemand aanwezig te zijn. De brandweer kon de naburige woningen vrijwaren.

Al gauw waren er vermoedens van kwaad opzet. Een man van 32 jaar werd aangehouden voor brandstichting. Het gaat om K.K., de broer van de eigenaar van de woning. K.K. reed in september vorig jaar een fietser dood met zijn bestelwagen. Hij was toen onder invloed van de zombiedrug flakka.