Branden maken appartementen onbewoonbaar, twee mensen naar het ziekenhuis
Illustratiebeeld
Bij branden in Ruiselede en Lendelede zijn twee mensen naar het ziekenhuis gebracht.
In Ruiselede is een vrouw van 87 bewusteloos gevonden op haar serviceflat, nadat ze bevangen was geraakt door de rook. De brand ontstond door een pot die te lang op het vuur had gestaan.
Brand Ruiselede
In Lendelede is een appartement onbewoonbaar na een brand op de eerste verdieping. Wellicht is het vuur ook hier ontstaan door een pot die op het vuur is blijven staan, of een oververhitte frietketel. De bewoner is een man van 30, hij heeft te veel rook ingeademd en moet naar het ziekenhuis.
Brand Lendelede
Jeroen Vercruysse
Victor Peeters