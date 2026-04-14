De brand brak uit rond half één vannacht. Toen de brandweer van de zone Westhoek ter plaatse kwam, sloegen de vlammen al door het dak. Vier personen die in een naast gelegen b&b logeerden, werden geëvacueerd en moesten de nacht doorbrengen in een hotel.

Het gebouw liep heel wat schade op. Ook in de winkel zelf, de Cavallino Duo, is er wat schade. Het parket heeft een deskundige ter plaatse gestuurd om de oorzaak van de brand te achterhalen. Het vuur is mogelijk ontstaan door een vuurpijl die werd afgeschoten door scholieren die hun ’50 dagen’ aan het vieren waren. Maar dat kan de brandweer niet bevestigen.

Burgemeester Katrien Desomer trok vorige week nog langs alle middelbare scholen om alle regels toe te lichten. Ze wees de jongeren ook op de gevaren van voetzoekers en vuurwerk.