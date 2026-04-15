Kledingwinkel meet schade op na brand in Ieper: ‘Bovenverdieping vernield, collectie kledij volledig verloren’
Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
In Ieper meten de eigenaars van de kledingzaak de schade op na de brand van vorige nacht. De bovenste verdieping is vernield. Een stock van kledij van de vorige wintercollectie is verloren. Het gaat om tienduizenden euro’s, schat uitbater Bram Saelens.
De eigenaars van de kledingzaak hebben vanmorgen de handen vol met de poetswerken. Vorige nacht is brand uitgebroken boven hun kledingwinkel in de Menenstraat.
Het onderzoek naar de oorzaak is volop bezig. Het vuur is mogelijk ontstaan door een vuurpijl die werd afgeschoten door scholieren die hun ’50 dagen’ aan het vieren waren, vermoedt de eigenaar van de zaak.
Redactie