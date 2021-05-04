In Ieper bereiden laatstejaarsleerlingen zich voor op de 50-dagenviering volgende week, maar dat gebeurt onder verhoogd toezicht. Na incidenten vorig jaar neemt de stad extra maatregelen: er komen meer politiepatrouilles, en vuurwerk, bommetjes en alcohol in het openbaar zijn verboden.
Burgemeester Katrien Desomer trekt deze week zelf langs bij alle middelbare scholen om de regels toe te lichten. “Een fractie van onze zesdejaars maakt het echt te bont,” zegt ze. “Ik wil dat zeker niet doortrekken naar alle jongeren. Met deze ronde doen we een warme oproep om te tonen dat het ook anders kan: feesten met manieren.”
De strengere aanpak komt er na problemen tijdens eerdere vieringen. Vorig jaar werden al dagen vooraf voetzoekers en zwaar vuurwerk, zoals Cobra 6, afgestoken. “Er werden bommetjes gegooid naar passanten en zelfs naar bussen. Dat is echt gevaarlijk,” aldus Desomer.
De politie zal van maandag tot en met donderdag extra patrouilleren en ook fouilles uitvoeren. Wie de regels overtreedt, riskeert een GAS-boete tot 250 euro. Zo is het verboden om alcohol te drinken of bij te hebben op openbare plaatsen.
Bij de leerlingen klinken gemengde reacties. “Bommetjes ga ik sowieso niet doen, dat vind ik marginaal,” zeggen zesdejaars Leonie en Joppe. “Maar dat er beperkingen zijn op alcohol en cafés vinden we minder.”
Ontgoocheling over verkleedregels
Ook de regels rond verkleden vallen niet bij iedereen in goede aarde. “Ik vind het jammer dat we ons niet echt mogen verkleden,” zeggen Grace en Thyrvi. “We mogen wel in het blauw, maar niet als bijvoorbeeld dokter of piraat.”
De 50-dagenviering zelf start donderdagmorgen met een stoet van tien versierde praalwagens door de stad, gevolgd door een gezamenlijk ontbijt. De burgemeester hoopt vooral op een positief signaal van de jongeren. “Dat ze tonen dat ze kunnen feesten, maar zich ook kunnen gedragen.”