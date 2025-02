Komende vrijdag pas is er in Ieper het 100-dagenfeest voor de laatstejaars in het middelbaar. Maar sinds maandagmorgen al wordt in het Ieperse centrum luid pyrotechnisch materiaal afgestoken door jongeren. Gevaarlijke 'bommetjes' ook, type Cobra. Aardig wat Ieperlingen storen zich aan de geluidsoverlast. Daarom hebben de scholen, de politie en het stadsbestuur vanavond na overleg besloten dat de politie identiteitscontroles kan doen, met fouillering, om de overlast in te perken.