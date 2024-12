Eerst dacht de technische dienst van De Lijn dat het snel verholpen kon worden, maar dat bleek niet zo. Daarom werd beslist om vervangende busdiensten in te leggen tussen de halte Zwarte Kiezel in De Haan en Oostende Station. Zo werd de hinder voor de reizigers beperkt.

Vanavond rond 16.00 uur werd er nog steeds gewerkt aan de bovenleiding van de tram ter hoogte van Bredene Bad. Zolang het defect niet is hersteld, vervangen bussen van De Lijn de Kusttram. Het is nog niet duidelijk wanneer de tram terug over het traject kan rijden.