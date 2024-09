De gebouwen in het centrum van Roeselare zijn verouderd en hebben een grondige renovatie nodig. Bovendien zijn ze veel te klein voor de meer dan 5.000 leerlingen om er comfortabel en veilig les te krijgen. Daarom komt er een nieuwe academiesite aan De Spil voor de twee academies. Om de plannen al wat vorm te geven en een richting te bepalen, mochten de docenten al een eerste insteek geven.

"Die eerste insteek is verwerkt en heeft ertoe geleid dat we ook een goed dossier hebben kunnen schrijven. En nu gaan we volgende stappen nemen. Het lijkt me een evidentie dat daar ook het korps in meegenomen wordt. Uiteindelijk zijn zij het die elke dag opnieuw daar in de klas moeten staan", legt Dirk Lievens, coördinerend directeur kunstonderwijs in Roeselare uit.

Door de komst van een nieuw gebouw gaan de twee academies trouwens nauwer samenwerken.