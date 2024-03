De zaal wordt al een lange tijd niet meer gebruikt en kampt met stabiliteitsproblemen. Daarom had Boudewijn Seapark vorig jaar al een sloopvergunning aangevraagd. Door de lange procedures is die vergunning nog niet afgeleverd, maar een inspectie van de brandweer veranderde de zaken. Daaruit bleek dat een deel van het dak van de zaal bij een storm of hevige regen zou kunnen instorten. Burgemeester Dirk De fauw besliste daarom dat de zaal onmiddellijk gesloopt mag worden.