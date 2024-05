Verzekeraar AXA Belgium schakelde Tom Waes in als ambassadeur van de campagne. Hij hield vrijdag samen met de hoofdredder een demonstratie op de Zeedijk in Nieuwpoort.

"Ik stond nooit eerder stil bij de problematiek, tot de mensen van AXA Belgium met het script rond 'borstschroom' afkwamen. Ik merkte ook aan de reactie van de voorbijgangers op de dijk tijdens de oefening, dat heel wat mensen eenzelfde reactie hadden als ik in het begin en er dus niet durfden of wisten hoe eraan te beginnen. Als we met deze campagne ook maar één leven kunnen redden, is de missie al meer dan geslaagd", zegt Waes.