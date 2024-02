Op vandaag beheert Natuur en Bos 645 ha in de IJzer- en Handzamevallei. Het grootste deel daarvan hebben ze ook aangekocht. In het nieuwe plan willen ze dat uitbreiden met 190 ha natuurreservaat. En dat zint de boeren niet. Het heeft ook gevolgen voor landbouwgronden in de omgeving.

De termijn om bezwaren in te dienen tegen het beheerplan loopt vandaag af. De landbouwers hadden zelf niet in de gaten dat het openbaar onderzoek liep. Op de valreep zijn toch nog 550 bezwaarschriften ingediend.