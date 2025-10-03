17°C
Boek brengt ver­dwe­nen feest­zaal De Vis­sche­rie weer tot leven

De Visscherie

Els Snick was letterlijk kind aan huis in De Visscherie. Naast haar staat voormalige chef-kok Etienne Degraeve.

De feestzaal De Visscherie in Oostrozebeke was in de jaren 70 en 80 een begrip in de streek. Honderden koppels vierden er hun huwelijk, vaak na maanden wachten op een vrije datum. Vandaag resten enkel nog herinneringen — en een tuinpaviljoen.

Schrijfster Els Snick, dochter van de vroegere uitbaters, schreef een boek over de plek waar ze opgroeide. “Het was een groot succes, heel tof en plezierig”, vertelt ze. “Iedereen van mijn generatie heeft hier souvenirs. In dat tuinpaviljoen zijn er veel die hun eerste kus gegeven hebben.”

"In dat tuinpaviljoen zijn er veel die hun eerste kus gegeven hebben.”

Els Snick, auteur

De voormalige chef-kok Etienne Degraeve herinnert zich vooral het harde werk. “We moesten nog roeren in de potten, zonder airco of microgolf. De koelkast ging wel driehonderd keer per dag open”, lacht hij. “Dan werd ik zenuwachtig: ‘Frigo toe!’”

Link met Cyriel Verschaeve

Maar achter het feestgedruis schuilt ook een ander verhaal. In haar boek gaat Snick dieper in op de link tussen het domein en Cyriel Verschaeve, de omstreden priester-dichter die er na de Tweede Wereldoorlog onderdak vond. “De familie Lootens, toenmalige eigenaars, hebben enorm in hem geïnvesteerd. Ze hebben zelfs een uitgeverij voor hem opgericht. Zonder hen zou niemand nog over Verschaeve hebben gesproken”, zegt Snick.

De Visscherie werd begin jaren 90 verkocht en later verwaarloosd. In 2017 werd de zaal gesloopt na vandalisme. Alleen het tuinpaviljoen bleef overeind. Snick hoopt dat de gemeente, nu eigenaar van het domein, dat wil bewaren. “Het is een verhaal waarin veel mensen zich herkennen”, zegt ze. “Het gaat over de mentaliteit en geschiedenis van onze streek. Ik hoop dat lezers er iets van opsteken.”

