De Visscherie werd begin jaren 90 verkocht en later verwaarloosd. In 2017 werd de zaal gesloopt na vandalisme. Alleen het tuinpaviljoen bleef overeind. Snick hoopt dat de gemeente, nu eigenaar van het domein, dat wil bewaren. “Het is een verhaal waarin veel mensen zich herkennen”, zegt ze. “Het gaat over de mentaliteit en geschiedenis van onze streek. Ik hoop dat lezers er iets van opsteken.”