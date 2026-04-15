17°C
Aanmelden
Nieuws
Blankenberge

Blan­ken­ber­ge zal auto­lu­we zones beter aan­dui­den met elek­tro­ni­sche zuilen

Paalcollage

Inzet: elektronische paal in Turnhout

In Blankenberge zijn de werken gestart voor de plaatsing van elektronische zuilen, die de autoluwe zone in de zomer beter moeten aangeven. Ze komen op vier plaatsen in het centrum, Onder andere in de Steenstraat.

In de maanden juli en augustus zijn de Kerkstraat en enkele omliggende straten autoluw. Tussen tien uur ’s morgens en middernacht mogen er geen gemotoriseerde voertuigen of tweewielers rijen. Al bijna vier jaar hanger er slimme camera’s, maar de aanduiding van de zone kan beter. Ondanks de komst van meertalige borden zijn ook vorige zomer zo’n 10.500 overtredingen vastgesteld, vooral door toeristen. De nieuwe palen met duidelijke rode en groene pictogrammen moeten tegen 1 juli werken.

Uniform systeem

Sandy Buysschaert, schepen van Mobiliteit Blankenberge: “Zoveel overtredingen, dat is te veel, vandaar dat we beslist hebben om 'totems' te plaatsen. Die moeten in feite echt duidelijkheid brengen, zodanig dat de automobilisten onmiddellijk op de rem staan en zeggen oké, ik mag hier niet binnen. Het werkt met een rood en groen licht, ik denk dat dat heel uniform is. Over heel de wereld kent men dat.”

De retributies brengen wel meer dan 600.000 euro per jaar op. “Ja, dat klopt. Maar dat mag niet de motivatie zijn. De motivatie is een autoluw centrum waar de wandelaar rustig kan vertoeven en zich veilig kan voelen.”

Ook in Turnhout (inzet foto) en Brugge

De totems zullen komen aan de Vissersstraat, de Steenstraat, de Molenstraat en de Langestraat. Ze kosten ongeveer 80.000 euro, ofwel 20.000 euro per totem. De opdracht is toegewezen aan de NV Trafiroad. Eerder zijn al palen gezet in Turnhout. Ook Brugge werkt met een gelijkaardig systeem van signalisatie in de autoluwe straten.

Lorenzo Dejonghe

lorenzo.dejonghe@focus-wtv.be

Meest gelezen

Vives2
Nieuws
Update

Docent Vives (34) sterft bij arbeidsongeval in Maaklab Kortrijk
Ongeval 2
Nieuws

Ongeval op E403: vijf inzittenden gewond, snelweg drie kwartier afgesloten
Gargaeauto
Nieuws

Garage uitgebrand nadat auto vuur vat

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Treinongeval Handsame
Update

Persoon aangereden door trein aan overweg in Handzame: treinverkeer heropgestart
511 BB RECHTS werkenmandelbrug

Werken aan Mandelbrug uitgesteld: brug vanaf vrijdag opnieuw open
Fietsfiles 1

Werken en verkeerslichten zorgen voor fietsfiles aan station in Brugge: wij deden de test
2020-03-22 00:00:00 - Take-awayservice met boeken in Sijsele

Groen Beernem verzet zich tegen sluiting bib Oedelem
307 BB RECHTS bezoekkoningrensonbarco

Koning Filip houdt economische missie in eigen land, hij bezoekt ook Barco
Veiligheid roeselare

Meer GAS-boetes en betrapte sluikstorters in Roeselare, maar zorgenkind blijft overlast aan station
Aanmelden