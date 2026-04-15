In de maanden juli en augustus zijn de Kerkstraat en enkele omliggende straten autoluw. Tussen tien uur ’s morgens en middernacht mogen er geen gemotoriseerde voertuigen of tweewielers rijen. Al bijna vier jaar hanger er slimme camera’s, maar de aanduiding van de zone kan beter. Ondanks de komst van meertalige borden zijn ook vorige zomer zo’n 10.500 overtredingen vastgesteld, vooral door toeristen. De nieuwe palen met duidelijke rode en groene pictogrammen moeten tegen 1 juli werken.

Uniform systeem

Sandy Buysschaert, schepen van Mobiliteit Blankenberge: “Zoveel overtredingen, dat is te veel, vandaar dat we beslist hebben om 'totems' te plaatsen. Die moeten in feite echt duidelijkheid brengen, zodanig dat de automobilisten onmiddellijk op de rem staan en zeggen oké, ik mag hier niet binnen. Het werkt met een rood en groen licht, ik denk dat dat heel uniform is. Over heel de wereld kent men dat.”

De retributies brengen wel meer dan 600.000 euro per jaar op. “Ja, dat klopt. Maar dat mag niet de motivatie zijn. De motivatie is een autoluw centrum waar de wandelaar rustig kan vertoeven en zich veilig kan voelen.”

Ook in Turnhout (inzet foto) en Brugge

De totems zullen komen aan de Vissersstraat, de Steenstraat, de Molenstraat en de Langestraat. Ze kosten ongeveer 80.000 euro, ofwel 20.000 euro per totem. De opdracht is toegewezen aan de NV Trafiroad. Eerder zijn al palen gezet in Turnhout. Ook Brugge werkt met een gelijkaardig systeem van signalisatie in de autoluwe straten.