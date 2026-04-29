Blankenberge krijgt er tegen 2028 nieuwe woonwijk bij: bouw van 106 nieuwe woningen gestart
In Blankenberge zijn de werken aan het nieuwe woonproject De Lange Thuyn officieel van start gegaan. Woonmaatschappij Zetus realiseert er 106 woongelegenheden, met bijzondere aandacht voor betaalbaarheid en duurzaamheid. De oplevering is gepland tegen de zomer van 2028.
Na een lange voorbereidingsfase is aannemer Damman begonnen met de eerste werkzaamheden op de site van De Lange Thuyn. In deze fase worden de bouwplaatsen ingericht en starten de grondwerken, waaronder het heien van de funderingspalen.
Het project omvat in totaal 100 appartementen en 6 woningen, verspreid over vijf zones. De totale investering bedraagt zo’n 21 miljoen euro. Het ontwerp is van architectenbureau Ampe.Trybou, dat mikt op een harmonieuze integratie in de bestaande woonomgeving.
"Betaalbaar en kwaliteitsvol wonen"
Volgens Zetus-voorzitter Philip Konings onderstreept het project de rol van de woonmaatschappij. “Met De Lange Thuyn bouwen we verder aan de toekomst van betaalbaar en kwaliteitsvol wonen in Blankenberge. Samen met het stadsbestuur en onze partners realiseren we een project dat inzet op duurzaamheid, leefbaarheid en wooncomfort.”
Ook het stadsbestuur benadrukt het belang van de investering. “Dit project zorgt voor een aanzienlijke uitbreiding van het woningaanbod in onze stad en helpt ons om een belangrijk deel van het Bindend Sociaal Objectief te realiseren”, zegt burgemeester Björn Prasse.
Grondboringen
Voor de infrastructuur werkt Zetus samen met Wonen in Vlaanderen en intercommunale WVI. De nieuwe wijk wordt opgevat als een groene leefomgeving, met aandacht voor kwalitatieve buitenruimte.
Op vlak van energie kiest Zetus resoluut voor duurzame technieken. De woningen worden uitgerust met geothermische warmtepompen, gevoed door 96 grondboringen. Die zorgen voor verwarming en passieve koeling, zonder gebruik van aardgas.