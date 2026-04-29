Na een lange voorbereidingsfase is aannemer Damman begonnen met de eerste werkzaamheden op de site van De Lange Thuyn. In deze fase worden de bouwplaatsen ingericht en starten de grondwerken, waaronder het heien van de funderingspalen.

Het project omvat in totaal 100 appartementen en 6 woningen, verspreid over vijf zones. De totale investering bedraagt zo’n 21 miljoen euro. Het ontwerp is van architectenbureau Ampe.Trybou, dat mikt op een harmonieuze integratie in de bestaande woonomgeving.