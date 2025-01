Overnachten in een hotelkamer die volledig in de verf is gezet door een kunstenaar. Straks kan het in het nagelnieuwe hotel The Ostendian in de stationsbuurt van Oostende. Kunstschilder Herr Seele legt er de laatste hand aan een suite die hij omtovert tot een ode aan de film 'Noir' en aan de wereld van de fresco's in het zwart-wit.