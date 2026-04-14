Bij­na alle West-Vlaam­se post­bo­des terug aan het werk: Op vijf dagen tijd moet de ach­ter­stand weg­ge­werkt zijn”

Bijna alle West-Vlaamse postbodes zijn maandagvoormiddag terug aan het werk gegaan. Drie weken lang waren er in het hele land stakingen tegen het transitieplan dat van Bpost een modern pakjesbedrijf moet maken.

Tijdens de paasvakantie braken in veel postkantoren en distributiecentra stakingen uit, zoals in Oostende, Oostkamp en Roeselare. Talloze brieven en pakjes bleven liggen. De postbedelers krijgen nu een week de tijd om de achterstand weg te werken. Even leek het erop dat er eind vorige week een akkoord was tussen vakbonden en directie. Maar blijkbaar liggen sommige zaken uit het hervormingsplan nog altijd moeilijk. Maandagmiddag hervatten ze het sociaal overleg.

"Het sociaal akkoord is zeker nog niet afgeklopt", zegt Bruno Derveaux van de socialistische overheidsvakbond ACOD. "De achterstand in West-Vlaanderen valt wel mee. Het is de bedoeling dat er dagelijks 20 procent van de niet-verwerkte post wordt uitgestuurd. Op vijf dagen tijd moet de achterstand weggewerkt zijn. Vandaag zijn vooral in Limburg postbodes opnieuw niet aan de slag gegaan. Vanmiddag hervatten we het sociaal overleg, maar het zal wellicht nog enkele dagen duren voor er een verteerbaar akkoord is".

Lorenzo Dejonghe

Leonie Delodder

Docent Vives (34) sterft bij arbeidsongeval in Maaklab Kortrijk
Opruim- en afbraakwerken gestart na verwoestende huisbrand in Eernegem
Huis in Eer­ne­gem onbe­woon­baar na zwa­re brand: opruim- en afbraakwerken gestart
Zware brand in Chinees restaurant 'China Garden' in Veurne: "Hou ramen en deuren gesloten"
Zware brand in Chinees restaurant in Veurne is onder controle

Controles in slachthuizen lijken te werken, maar Vooruit wil graag nog stapje verder gaan
Cybercriminelen misbruiken rouwberichten om gegevens te stelen: “Mensen in rouw zijn emotioneler en minder alert, daar spelen ze op in"
200-tal transmigranten onderschept in opblaasboten
Lichaam in duikpak aangespoeld in Westende: "Voorbijganger merkte lichaam op"

Aangespoeld lichaam in duikpak in Westende blijkt 82-jarige Brit
Man (90) overleden na mogelijk gevecht met andere bejaarde in WZC Rustenhove in Ledegem: "We zijn erg onder de indruk"
Federale politiediensten blijven lokale collega's ondersteunen in strijd tegen mensensmokkel en transmigratie
