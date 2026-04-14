Tijdens de paasvakantie braken in veel postkantoren en distributiecentra stakingen uit, zoals in Oostende, Oostkamp en Roeselare. Talloze brieven en pakjes bleven liggen. De postbedelers krijgen nu een week de tijd om de achterstand weg te werken. Even leek het erop dat er eind vorige week een akkoord was tussen vakbonden en directie. Maar blijkbaar liggen sommige zaken uit het hervormingsplan nog altijd moeilijk. Maandagmiddag hervatten ze het sociaal overleg.

"Het sociaal akkoord is zeker nog niet afgeklopt", zegt Bruno Derveaux van de socialistische overheidsvakbond ACOD. "De achterstand in West-Vlaanderen valt wel mee. Het is de bedoeling dat er dagelijks 20 procent van de niet-verwerkte post wordt uitgestuurd. Op vijf dagen tijd moet de achterstand weggewerkt zijn. Vandaag zijn vooral in Limburg postbodes opnieuw niet aan de slag gegaan. Vanmiddag hervatten we het sociaal overleg, maar het zal wellicht nog enkele dagen duren voor er een verteerbaar akkoord is".