Wie recht heeft op een erfenis, heeft drie opties: de erfenis aanvaarden, verwerpen of aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving. Die laatste optie is aangeraden als niet duidelijk is wat precies in de erfenis zit. De notaris maakt dan een inventaris op van inkomsten en schulden.

Als een erfenis is verworpen, kunnen schuldeisers van de overledene niet meer aankloppen voor de betaling van de schulden. Het gevolg is wel dat de erfgenaam afstand doet van alle goederen. Persoonlijke spullen opeisen, kan dan ook niet meer.