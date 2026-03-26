Bijna 58.000 Belgen verwerpen erfenis
Vorig jaar hebben 57.742 Belgen een erfenis verworpen. Dat meldt de Federatie van het Noteriaat (Fednot). Wie een erfenis weigert, vermijdt de schulden van de overleden persoon te moeten betalen.
Wie recht heeft op een erfenis, heeft drie opties: de erfenis aanvaarden, verwerpen of aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving. Die laatste optie is aangeraden als niet duidelijk is wat precies in de erfenis zit. De notaris maakt dan een inventaris op van inkomsten en schulden.
Als een erfenis is verworpen, kunnen schuldeisers van de overledene niet meer aankloppen voor de betaling van de schulden. Het gevolg is wel dat de erfgenaam afstand doet van alle goederen. Persoonlijke spullen opeisen, kan dan ook niet meer.
Gratis verwerpen
Burgers kunnen een erfenis gratis verwerpen bij een notaris. Vroeger moest dat via de rechtbank gebeuren. "We merken dat de optie om gratis te verwerpen via een notaris steeds bekender wordt bij het grote publiek", zegt notaris Carol Bohyn, woorddvoerder van Notaris.be.
30 jaar tijd
In theorie heeft de erfgenaam dertig jaar tijd om een erfenis te verwerpen. Bohyn adviseert om niet te lang te wachten. "Anders bestaat het risico dat je iets doet dat als een zogenaamde stilzwijgende aanvaarding van de nalatenschap wordt aanzien. En dan moet je de schulden van de overledene toch nog betalen."
Een klein bedrag overschrijven van de rekening van de overledene naar de rekening van de erfgerechtigde kan bijvoorbeeld als stilzwijgende aanvaarding worden gezien.