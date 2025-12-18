Het gebouw is een eeuwenoud, piepklein en mooi beschilderd kapelletje van waaruit de familie Adornes de mis in de kerk kon volgen, zonder tussen de gewone mensen te moeten zitten. Ook die andere bekende Brugse familie Gruuthuse had zo'n privékapel in de Onze-Lieve-Vrouwkerk.

Authentieke muurschilderijen

Het minikapelletje werd gebouwd laat vijftiende eeuw, begin 16de eeuw. Zeshonderd jaar bleef de kapel dicht voor het publiek. Het plafond moest zelfs gestut worden. Dat is nu allemaal hersteld. De muurschilderingen pakken ze later aan. Jelle Deltombe, Adornesdomein: “Ze zijn zeer goed bewaard omdat hier 600 jaar lang niet heel veel mensen zijn gepasseerd. Er zijn enkele restauraties gebeurd in de 19de eeuw. Maar het grotendeel is authentiek zestiende-eeuws. De ruimte is heel erg klein. Mochten we elke bezoeker binnenlaten, dan zouden de muurschilderijen afzien. We zetten een glazen deur voor de ingang zodat de mensen een inkijk hebben. Via een QR-code zullen ze kunnen kijken hoe de rest van de bidkapel er uit ziet.”

Eigen kleine pelgrimstocht

Ze hebben ook de gang die de kapel verbindt met het huis aangepakt. Daar staat nu ook een beeld van de Heilige Catharina. De fascinatie voor haar ontstaat tijdens de pelgrimstocht van Anselm Adornes naar Jeruzalem en zijn verblijf in het gelijknamige klooster in het Sinaïgebergte. "Dat was heel uitzonderlijk. Dat was ook één van de redenen voor Anselm om hier zijn Jeruzalemkapel te bouwen. Niet iedereen had de luxe om de Heilig Grafkerk te bezoeken in Jeruzalem. Hij wilde wel voor de Bruggelingen een kerk bouwen waardoor zij hun eigen kleine pelgrimstocht konden maken.