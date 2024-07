Volgens vzw Groen is de Visartsluis geen goeie locatie omdat daar geen plaats genoeg is voor vlot scheepvaartverkeer. De nieuwe sluis zou Zeebrugge definitief in twee delen, zegt de vereniging. Daarnaast zal de sluis en de aanleg ervan slecht zijn voor de leefbaarheid van Zeebrugge. De vzw vreest ook voor de gevolgen voor de natuur.