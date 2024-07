Eén van de bewoners van de getroffen kamer werd preventief overgebracht naar het ziekenhuis. De 26-jarige Palestijn kampte mogelijk met rookintoxicatie. Vervolgens werd de man gearresteerd op verdenking van opzettelijke brandstichting. Na verhoor werd de verdachte door het parket voorgeleid bij de onderzoeksrechter, die besliste om hem aan te houden.

De raadkamer in Ieper oordeelt morgen of de twintiger al dan niet langer in de gevangenis moet blijven.