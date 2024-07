De 52 bewoners waren bij de aankomst van de brandweer al meteen geëvacueerd. Een persoon is met rookintoxicatie naar het ziekenhuis overgebracht voor een medische check-up. De brandweer kent weinig moeite om de brand onder controle te krijgen, waardoor het vuur niet oversloeg naar andere wooneenheden.

Het woonblok liep vooral rookschade op. De kamer waar de brand ontstaan is, is niet meer bewoonbaar. De andere kamers worden onderzocht. Al zeker vier bewoners kunnen voorlopig niet terug naar het opvangcentrum. De gemeente staat alvast in contact met Fedasil om te kijken of er noodopvang nodig is.