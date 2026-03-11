Bestuurder raakt zwaargewond na ongeval op kruispunt in Deerlijk

Bestuur­der raakt zwaar­ge­wond na onge­val op kruis­punt in Deerlijk

In Deerlijk gebeurde maandagvoormiddag een ongeval op het kruispunt van de Nijverheidslaan met de Breestraat. Twee auto's botsten er, dat zorgde voor verkeershinder. Een bestuurder werd zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht. 

Maandag rond 11.30 uur gebeurde een ongeval op het kruispunt van de Nijverheidslaan met de Breestraat in Deerlijk. De ene bestuurder kwam uit de Nijverheidslaan gereden en wilde links afslaan in de richting van het kruispunt Belgiek, maar merkte niet dat er links van hem een andere wagen kwam aangereden. Het kwam tot een botsing.

"De ene man zat gekneld en werd uit zijn auto bevrijd", klonk het bij Bert Pollet, woordvoerder van politiezone Gavers (Deerlijk en Harelbeke). "Ook een andere persoon raakte gewond." De bestuurder werd zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht, maar verkeert niet in levensgevaar. Door het ongeval was de omgeving een tijdje afgesloten voor het verkeer. Dat zorgde voor wat verkeershinder. 

