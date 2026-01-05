18°C
Knokke-Heist

Bescherm­de gevels van hotel The Mem­linc wor­den hersteld

The memlinc 2

In Knokke worden de beschermde gevels van het hotel The Memlinc aan het Albertplein opnieuw hersteld.

Begin januari zijn de afbraakwerken stilgelegd nadat enkele beschermde gevels per ongeluk werden afgebroken. De bouwheer is nu, enkele weken geleden, gestart met de heropbouw van de gevels die niet mochten gesloopt worden. De deuren van het hotel sloten in april vorig jaar. Het complex wordt omgebouwd tot luxeappartementen. Die kunnen bijna 130 miljoen euro opbrengen.

The Memlinc 1
