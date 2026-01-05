Begin januari zijn de afbraakwerken stilgelegd nadat enkele beschermde gevels per ongeluk werden afgebroken. De bouwheer is nu, enkele weken geleden, gestart met de heropbouw van de gevels die niet mochten gesloopt worden. De deuren van het hotel sloten in april vorig jaar. Het complex wordt omgebouwd tot luxeappartementen. Die kunnen bijna 130 miljoen euro opbrengen.