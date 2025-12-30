2°C
Nieuws
 update 
Koksijde

Bel­gi­sche pro­fes­sor Ellen is nieu­we secre­ta­ris-gene­raal van Zweed­se Konink­lij­ke Aca­de­mie voor wetenschappen

De Belgische professor Ellen Moons, afkomstig uit Wulpen (Koksijde), is de nieuwe secretaris-generaal van de Zweedse Koninklijke Academie voor wetenschappen. Ze is de eerste Belg én bovendien de eerste vrouw die de prestigieuze topfunctie bekleed. Ze zal elk jaar drie nobelprijzen mogen toewijzen. 

Ellen Moons woont al 25 jaar in Zweden. Ze is professor fysica en doet vooral onderzoek naar nieuwe materialen voor zonnecellen. Nu is ze verkozen tot nieuwe secretaris-generaal. Ze zal voortaan persoonlijk de Nobelprijswinnaars in de categorieën fysica, scheikunde en economie op de hoogte mogen brengen en dit ook aankondigen aan de wereldpers. De smaak voor wetenschappen kreeg ze te pakken in het middelbaar. 

"Ik studeerde aan het Koninklijk Atheneum in Veurne", vertelt Ellen. "Daar hadden we heel goeie leraars van wetenschappen en wiskunde. Maar mijn leraar fysica was een heel speciaal persoon en die heeft de passie gewekt om fysica te studeren."

Trots

Waarom net zij verkozen is tot nieuwe secretaris-generaal weet ze niet, maar ze is fier. "Ik ben heel blij met de mogelijkheid om dat te doen", vertelt Ellen verder. "Ik was ook enorm verrast toen die kiescommissie die daarmee bezig is, belde. Ik kijk ernaar uit om die functie te bekleden. Een beetje fier ben ik wel."

Ook haar moeder die nog altijd in Wulpen (Koksijde) woont, is in de wolken. "Ik denk dat elke ouder fier is, als het met de kinderen goed gaat. Wat ze ook doen. Tuurlijk ben ik fier. Maar dat is geen bijdrage van mij hé."

Ben Storme

Ben Storme
Leonie Delodder

Taalfout opgemerkt?

