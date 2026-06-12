Maandag om 21 uur is het zover, dan spelen de Rode Duivels hun eerste match op het WK in de Verenigde Staten. Ze nemen het op tegen Egypte. In de hotels van Waregemnaar Christophe Lambrecht in Egypte wordt het een bijzondere match. Belgische toeristen en Egyptenaren zullen daar samen de wedstrijd op groot scherm volgen.

De Belgen gokken op 2-1 voor de Duivels, terwijl de Egyptenaren uitgaan van 1-2. Al zijn ze wel op hun hoede voor de Belgen. "Ze hebben vooral benauwd", klonk het bij hoteleigenaar Christophe Lambrecht. "Uiteindelijk weten ze dat Courtois zeer goed is en dat De Bruyne meespeelt. Iedereen spreekt ook over Doku."

