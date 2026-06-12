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Bel­gi­sche sup­por­ters in Egyp­tisch hotel kij­ken uit naar WK-match

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Belgische toeristen en Egyptische supporters zullen vanavond zij aan zij naar de WK-opener tussen de Rode Duivels en Egypte kijken. Dat in de hotels van Waregemnaar Christophe Lambrecht in Egypte. "De Belgen gokken op 2-1 voor de Duivels, terwijl de Egyptenaren uitgaan van 1-2", klonk het bij Lambrecht. 

Maandag om 21 uur is het zover, dan spelen de Rode Duivels hun eerste match op het WK in de Verenigde Staten. Ze nemen het op tegen Egypte. In de hotels van Waregemnaar Christophe Lambrecht in Egypte wordt het een bijzondere match. Belgische toeristen en Egyptenaren zullen daar samen de wedstrijd op groot scherm volgen. 

De Belgen gokken op 2-1 voor de Duivels, terwijl de Egyptenaren uitgaan van 1-2. Al zijn ze wel op hun hoede voor de Belgen. "Ze hebben vooral benauwd", klonk het bij hoteleigenaar Christophe Lambrecht. "Uiteindelijk weten ze dat Courtois zeer goed is en dat De Bruyne meespeelt. Iedereen spreekt ook over Doku."

Belgische en Egyptische supporters kijken samen uit naar WK-match in Egyptisch hotel van Waregemnaar Christophe
Belgische en Egyptische supporters kijken samen uit naar WK-match in Egyptisch hotel van Waregemnaar Christophe
Belgische en Egyptische supporters kijken samen uit naar WK-match in Egyptisch hotel van Waregemnaar Christophe
De redactie

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