Bel­gi­sche aard­ap­pel­be­drij­ven op zoek naar klan­ten in Thailand

Een aantal Belgische aardappelbedrijven, met onder meer Agristo uit Wielsbeke, heeft deze week deelgenomen aan een Europese handelsmissie in Thailand. Ze hopen er hun marktpositie te verbeteren, maar botsen op hoge invoertarieven, zegt Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing VLAM.

Ons land is de grootste uitvoerder van verwerkte aardappelen in Europa. Maar de sector kampt met moeilijke marktomstandigheden. Belgische frietproducenten krijgen te maken met meer concurrentie uit onder meer Azië.

"De Europese handelsmissie vindt niet toevallig in Thailand plaats," zegt VLAM. Er lopen onderhandelingen over een handelsakkoord. "Het is een belangrijke markt in ontwikkeling voor onze producenten van diepgevroren aardappelproducten."

De Europese aardappelbedrijven krijgen er wel te maken met invoertarieven van 30 procent, terwijl bedrijven uit grote producerende landen zoals China en India tegen een nultarief aardappelen binnenbrengen in Thailand.

"VLAM legt de focus op de kwaliteit van onze aardappelen waarmee we zelfs in moeilijke marktomstandigheden het verschil kunnen maken", klinkt het. "Ook het familiale karakter van onze bedrijven en de diversiteit van onze aardappelproducten zijn troeven voor klanten in Thailand en bij uitbreiding heel Azië."

