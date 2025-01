Agristo is al langer aanwezig op de Amerikaanse markt: "We hebben ons marktaandeel in het private label segment flink vergroot." Ook elders breidt Agristo uit. De uitbreiding van de productiesite in Wielsbeke, België, is al in volle gang. "Ook in Escaudoeuvres, Frankrijk, werken we hard aan de voorbereidingen voor een nieuwe fabriek. Buiten Europa heeft Agristo zich gepositioneerd in Indië, met de bouw van een fabriek in Bijnor."