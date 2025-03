Agristo richtte samen met het Indiase Masa in 2019 een joint venture op; twee jaar later werd de eerste productievestiging in gebruik genomen. Ook die boeren werden beter van de samenwerking: hun opbrengst steeg dankzij de Belgische knowhow en professionele technieken van gemiddeld 10 ton per hectare tot 32 ton, klinkt het.

In de fabriek van Agristo werken zelf zowat 150 mensen. Dat aantal zal na de uitbreiding verdubbelen. Agristo wil er diepvriesfrieten maken omdat het gelooft dat er hiervoor potentieel is op de Indiase markt. Daarnaast wil Agristo vanuit India ook frieten exporteren naar bijvoorbeeld het Midden-Oosten of Indonesië.

De fabriek van Agristo is trouwens een West-Vlaams onderonsje. Zo wordt de stoom voor het drogen van de aardappelen geleverd door een reuzenboiler van Vyncke uit Harelbeke, terwijl voor het rooien van de aardappelen een beroep wordt gedaan op machines van AVR uit Roeselare.