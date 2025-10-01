17°C
Aanmelden
Nieuws
Zeebrugge

Bel­gië voer­de dub­bel zoveel Rus­sisch lng in deze zomer, via Zeebrugge

2022-05-03 00:00:00 - Recordhoeveelheid vloeibaar LNG-gas geleverd in Zeebrugge

Tijdens juni, juli en augustus is de invoer van Russisch aardgas naar ons land sterk gestegen. Dat blijkt uit cijfer over de buitenlandse handel die de Nationale Bank heeft bekendgemaakt. Het gas komt ons land binnen via Zeebrugge, een belangrijk knooppunt voor de wereldwijde handel in lng.

Uit de cijfers blijkt de invoer uit Rusland de afgelopen drie maanden uitzonderlijk sterk is gestegen, met 113,5 procent in vergelijking met vorig jaar. Die invoer bestaat voor meer dan twee derde uit aardgas, meer bepaald vloeibaar gemaakt aardgas (lng). Aangezien de gasprijs laag bleef, gaat het uitsluitend om hogere volumes.

Niet al dat ingevoerd gas is bestemd voor verbruik in ons land. Een groot deel is bestemd voor wederuitvoer, vaak naar andere lidstaten.

Green1
Nieuws

Greenpeace blokkeert lng-terminal in haven Zeebrugge
Belga
Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme
Haven Zeebrugge LNG

Meest gelezen

Ongeval E403 Torhout Lichtervelde
Nieuws
Update

E403 richting Kortrijk opnieuw vrij voor verkeer na ongeval
Ontploffing Izegem
Nieuws
Update

Zeven flats blijven onbewoonbaar na explosie in Izegem
Ongeval trein Pittem
Nieuws
Update

Lege wagen aangereden op overweg in Pittem: gevluchte bestuurder test positief op alcohol en drugs

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Windmolen bellegem

Minister geeft toch vergunning voor windmolen op grens van Bellegem en Rollegem
Treinen - Kust - Blankenberge - Station

Meeste kustbewoners steunen toerisme, maar helft vreest ook meer hinder
Björn Prasse
1 jaar na gemeenteraadsverkiezingen

Blankenbergs burgemeester Björn Prasse: "het meerjarenplan vormgeven is bijna een onmogelijke taak"
Spiraalbrug

Spiraalbrug wordt niet gerenoveerd, Roeselare wil nieuwe tijdelijke brug
Hoge Blekker zwembad Koksijde

Van nieuw zwembad tot natuurpark: Koksijde investeert 140 miljoen euro tegen 2031
Kurt windels
1 jaar na gemeenteraadsverkiezingen

Burgemeester Kurt Windels van Ingelmunster: "concerten geven me energie, keep on rockin'"
Aanmelden