Uit de cijfers blijkt de invoer uit Rusland de afgelopen drie maanden uitzonderlijk sterk is gestegen, met 113,5 procent in vergelijking met vorig jaar. Die invoer bestaat voor meer dan twee derde uit aardgas, meer bepaald vloeibaar gemaakt aardgas (lng). Aangezien de gasprijs laag bleef, gaat het uitsluitend om hogere volumes.

Niet al dat ingevoerd gas is bestemd voor verbruik in ons land. Een groot deel is bestemd voor wederuitvoer, vaak naar andere lidstaten.