De kustburgemeesters willen, samen met Westtoer, aan één zeel trekken om de kust toch te versterken. Jean-Marie Dedecker pleit zelfs voor een nieuw soort kustactieplan om meer middelen naar zee te krijgen, maar dat staat dan niet in de strategische toekomstvisie. Jean-Marie Dedecker : Voorzitter kustburgemeestersoverleg: “Er zouden nieuwe kustactieplannen moeten komen en een globaliteit waarvoor allen mee aan tafel zitten. Mét openbare werken, mét wegen- en waterwerken, én toerisme. We moeten ook nieuwe markten gaan ontdekken. We werken altijd in de buurt, maar als men gelooft in klimaatverandering, dan komt men van het Noorden naar hier, want dan zal het misschien te warm worden in Sicilië en Nice.”