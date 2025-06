“De kerk is al enkele jaren gesloten omwille van veiligheidsproblemen. Tijdens het participatietraject rond de beleidsvisie kwam duidelijk naar voren dat een toekomstgerichte invulling van het gebouw een prioriteit is voor de dorpskern”, schetst burgemeester Lieven Cobbaert. “Tegelijk gaven de betrokken jeugdbewegingen aan dringend nood te hebben aan eigen en functionele ruimte in het centrum. Met deze oplossing komt een einde aan de bouwvallige staat van het gebouw én zorgen we voor een gedeeld gebruik van de kerk waarmee we tegemoet komen aan onze jeugdbewegingen en onze lokale kerkgemeenschap”.

"Met deze beslissing is ook het laatste stuk ingevuld van de dorpskernvernieuwing van Ichtegem”, geeft Lieven Cobbaert nog mee. “De plannen liggen klaar en voorzien in een gefaseerde aanpak: eerst wordt gewerkt aan de aanleg van extra parkeerruimte, daarna volgt de herinrichting van het centrale marktplein, en ten slotte wordt ook de zone rond de kerk aangepakt, in functie van de nieuwe bestemming”.