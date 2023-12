Er was een gaslek in de winkel WE in de Ooststraat. Daarop besliste de stad om een perimeter in te stellen. Een deel van de straat werd een kleine twee uur afgesloten. Acht winkels gingen dicht. Hun medewerkers en enkele bewoners werden opgevangen in Arhus.

Het ging om een lek in een lagedrukleiding, dat Fluvius rond 11u30 kon dichten. Een kwartier later werd de straat terug opengesteld voor verkeer.