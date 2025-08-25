Vrijdagavond was het hoogtepunt, met verschillende bekende gezichten die met een eigentijdse versie van ‘J’accuse’ de verschrikkingen in Gaza aanklaagden. Onder meer Wannes Cappelle, Anne Provoost, Kobe Sercu en Wim Chielens namen het woord. Ook enkele Ieperlingen getuigden, zoals acteur Dirk Clement: “Genoeg is genoeg. Stop en onderneem nu a.u.b actie. Je kunt de extreemrechtse regering van Israël boycotten. Dat zeggen wij tegen de Vlaamse en federale regering en tegen Europa. En je kunt de staat Palestina erkennen. Dat zijn toch twee heel belangrijke zaken die wij vrijdagavond wilden poneren.”

