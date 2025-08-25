22°C
Verschillende bekende gezichten hebben vrijdagvond deelgenomen aan het slotevent van Ieper4Palastine in de Sint-Pieterskerk in Ieper. Onder meer Wannes Cappelle en Paul Breyne namen het woord. Ze riepen de overheid, van lokaal tot federaal, op om meer te doen om Israël onder druk te zetten om het geweld in Gaza te doen stoppen. Op het slotevent was zo'n 200 man aanwezig.

In de Sint-Pieterskerk in Ieper voerden vredesactivisten de hele week actie tegen het geweld in Gaza. Sommigen sliepen in de kerk en aten niets. Er was ook een protesttocht in het centrum van Ieper. En elke dag waren er praatgroepen, filmvoorstellingen en concerten.

Nieuws

Vredesactivisten voeren hele week actie voor Gaza in kerk: ze slapen er en eten niets

Erkenning Palestijnse staat

Vrijdagavond was het hoogtepunt, met verschillende bekende gezichten die met een eigentijdse versie van ‘J’accuse’ de verschrikkingen in Gaza aanklaagden. Onder meer Wannes Cappelle, Anne Provoost, Kobe Sercu en Wim Chielens namen het woord. Ook enkele Ieperlingen getuigden, zoals acteur Dirk Clement: “Genoeg is genoeg. Stop en onderneem nu a.u.b actie. Je kunt de extreemrechtse regering van Israël boycotten. Dat zeggen wij tegen de Vlaamse en federale regering en tegen Europa. En je kunt de staat Palestina erkennen. Dat zijn toch twee heel belangrijke zaken die wij vrijdagavond wilden poneren.”

"Stop en onderneem nu a.u.b actie."

Dirk Clement

In bovenstaande video (van de organisatie) vertellen muzikanten Wannes Cappelle en Kobe Sercu waarom ze deelnamen aan ‘J’accuse’. Beiden willen dat de overheid een duidelijk standpunt inneemt, en dat het onnoemelijk leed dat de Palestijnen ondergaan, moet stoppen. We moeten daar een antwoord op geven, we mogen niet langer zwijgen, zeggen ze.

