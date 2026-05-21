Club Brugge kroonde zich onlangs voor de twintigste keer tot landskampioen in het Belgische voetbal. Om die mijlpaal extra in de verf te zetten, krijgt het bekende Beertje van de Loge aan de Poortersloge een aangepaste outfit in de clubkleuren blauw en zwart.

“Voor de twintigste keer landskampioen worden, is een prestatie om bijzonder trots op te zijn”, zegt burgemeester Dirk De fauw. “Na de kampioenenhulde op de Markt krijgt die Brugse trots nu ook een symbolische plaats aan de Poortersloge, waar het Beertje van de Loge tijdelijk in het blauw en zwart zal schitteren.”