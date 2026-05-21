Beer­tje van de Loge krijgt blauw-zwar­te out­fit voor twin­tig­ste titel Club Brugge

Het Beertje van de Loge aan de Brugse Poortersloge krijgt tijdelijk een blauw-zwarte outfit om de twintigste landstitel van Club Brugge te vieren. De nieuwe tenue werd woensdagvoormiddag officieel onthuld in aanwezigheid van het stadsbestuur en een delegatie van Club Brugge.

Club Brugge kroonde zich onlangs voor de twintigste keer tot landskampioen in het Belgische voetbal. Om die mijlpaal extra in de verf te zetten, krijgt het bekende Beertje van de Loge aan de Poortersloge een aangepaste outfit in de clubkleuren blauw en zwart.

“Voor de twintigste keer landskampioen worden, is een prestatie om bijzonder trots op te zijn”, zegt burgemeester Dirk De fauw. “Na de kampioenenhulde op de Markt krijgt die Brugse trots nu ook een symbolische plaats aan de Poortersloge, waar het Beertje van de Loge tijdelijk in het blauw en zwart zal schitteren.”

Canadese militair en prinsenkostuum

Het is niet de eerste keer dat het Beertje voor een bijzondere gelegenheid een aangepaste outfit krijgt. In 2024 werd het beeld aangekleed als Canadese militair naar aanleiding van 80 jaar bevrijding van Brugge. Vorig jaar kreeg het nog een prinsenkostuum voor een kunstproject van huiskunstenaar Liesa Naert.

“Het Beertje van de Loge is een herkenbaar en geliefd element in onze stad”, zegt schepen van Cultuur Nico Blontrock. “Het is mooi dat het af en toe mee het verhaal van Brugge vertelt, en vandaag dus ook de sportieve trots rond Club Brugge.”

Jens Lemant

Celien Tanghe

