Het zwembad Droogenbrood zal in een groot gebied sporters aantrekken. Ook inwoners van andere gemeenten zijn welkom. Zwemwater is schaars en een zwembad is voor een gemeente een forse investering. Jos Sipré, burgemeester Beernem: “Dat is heel duur. 11,7 miljoen euro. Dat is een hele hap uit ons budget.”

Het is een zwembad op maat voor Beernem geworden en duidelijk een keuze voor sport en beweging. Er is een officieel 25 meter-bad met 8 banen. Er is ook een instructiebad met een variabele diepte tot 3 meter 50 en ten slotte zijn er ook twee kleuterbaden.