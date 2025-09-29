Bosschaert wilde in Aalbeke zo'n 100.000 kubieke meter klei ontginnen in een put van 30 meter diep. Het deed daarvoor elf jaar geleden ook al een aanvraag, maar trok die weer in na buurtprotest. Maar het buurtcomité bleek ook vorig jaar gekant tegen de nieuwe aanvraag van het bedrijf.

Er kwam negatief advies van de stad. Het provinciebestuur weigerde uiteindelijk een vergunning. Maar Bosschaert gaf niet op: er kwam een derde -aangepaste- aanvraag maar ook daartegen kwam protest én een negatief advies van de stad Kortrijk.