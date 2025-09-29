De firma Bosschaert, die afbraak- en wegenwerken doet, trekt haar aanvraag voor de ontginning van klei in Aalbeke weer in. De plannen voor de kleigroeve beroeren de buurt al een tijd, het bedrijf paste zelfs al eens de aanvraag aan, na protesten.
Bosschaert wilde in Aalbeke zo'n 100.000 kubieke meter klei ontginnen in een put van 30 meter diep. Het deed daarvoor elf jaar geleden ook al een aanvraag, maar trok die weer in na buurtprotest. Maar het buurtcomité bleek ook vorig jaar gekant tegen de nieuwe aanvraag van het bedrijf.
Er kwam negatief advies van de stad. Het provinciebestuur weigerde uiteindelijk een vergunning. Maar Bosschaert gaf niet op: er kwam een derde -aangepaste- aanvraag maar ook daartegen kwam protest én een negatief advies van de stad Kortrijk.
Bosschaert had in de nieuwe aanvraag het aantal vrachtwagens verminderd, van tachtig naar nog maximum zestig per dag. Er zouden ook aanpassingen komen om de visuele- en geluidshinder te verminderen. Bosschaert wacht nu de beslissing van Vlaams minister van Omgeving Jo Brouns niet af, en trekt zelf de aanvraag voor een vergunning weer in.
We kregen het bedrijf zelf nog niet te pakken voor een reactie, het is dus voorlopig onduidelijk of de intrekking definitief is, of dat het bedrijf nog een aangepaste aanvraag zal indienen.
