Inwoners protesteerden al meermaals tegen een groeve. Ze wijzen op de weidse natuur hier en maken zich zorgen over de verkeersveiligheid. In hun meest recente aanvraag verminderde het bedrijf het aantal vrachtwagens van 80 naar maximum 60 per dag en deed ook aanpassingen om de visuele- en geluidshinder te verminderen. Maar opnieuw zijn er meer dan 370 bezwaarschriften en zo'n 1200 mensen tekenden een petitie.

De stad volgt de bewoners, het is nu aan minister van Omgeving Brouns om te beslissen. Hij heeft nog tot 13 december om over de situatie te oordelen.