19°C
Aanmelden
Nieuws
Kortrijk

Opnieuw nega­tief advies van Kort­rijk voor klei­ont­gin­ning in Aal­be­ke: minis­ter Brouns moet knoop doorhakken

Advies Kleigroeve Hannelore Vanhoenacker

Schepen Hannelore Vanhoenacker oordeelt negatief over de situatie.

Het schepencollege van Kortrijk geeft opnieuw een negatief advies voor kleiontginning in Aalbeke. De firma Bosschaert, die afbraak- en wegenwerken doet, paste na hevig protest haar plannen voor een kleigroeve aan, maar de aanvraag blijft dus omstreden.

Inwoners protesteerden al meermaals tegen een groeve. Ze wijzen op de weidse natuur hier en maken zich zorgen over de verkeersveiligheid. In hun meest recente aanvraag verminderde het bedrijf het aantal vrachtwagens van 80 naar maximum 60 per dag en deed ook aanpassingen om de visuele- en geluidshinder te verminderen. Maar opnieuw zijn er meer dan 370 bezwaarschriften en zo'n 1200 mensen tekenden een petitie. 

De stad volgt de bewoners, het is nu aan minister van Omgeving Brouns om te beslissen. Hij heeft nog tot 13 december om over de situatie te oordelen. 

Protest klei ontginning aalbeke 2
Nieuws

Nieuw openbaar onderzoek voor kleiputten in Aalbeke, maar bezorgdheden blijven
Kate Baert

kate.baert@focus-wtv.be

Kate Baert
Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe

Meest gelezen

Ongeval Beveren
Nieuws
Update

Dodelijk ongeval in Beveren-Roeselare: motorfietser (19) botst op vrachtwagen aan verkeerslichten
Kakkerlakken
Nieuws

Acht handelszaken in Kortrijk gesloten, in drie zaten er kakkerlakken
2e steekpartij Roeselare
Nieuws
Update

Roemeense man (39) steekt partner (35) neer in Roeselare

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Verkiezingen

Verkiezingen 2029: Steden en gemeenten willen niet terug naar pen en papier
Natuurpunt 1

Natuurpunt opent bezoekerscentrum in Damme, maar zorgen om subsidies overschaduwen feest
Trajectcontroles

Vooruit wil afschaffing trajectcontroles herbekijken
Mars

Mars tegen racisme van Molenbeek naar Brugge na hooligangeweld
Mesen

Extra geld voor de faciliteitengemeentes Mesen en Spiere-Helkijn
Kris declercq burgemeester roeselare

Controleactie leidt tot sluiting van drie handelszaken in Roeselare
Aanmelden