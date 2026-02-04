12°C
Roeselare

Basis­school Spran­kel in Roe­se­la­re krijgt gro­te nieuwbouw

Vestiging in de Acaciastraat

Vestiging in de Acaciastraat

De twee vestigingen van basisschool Sprankel in Roeselare komen onder één dak te zitten. De gebouwen zijn verouderd en de scholengroep Arkorum plant één grote nieuwbouw die in 2029 zou openen.

Vooral de vestiging in de Acaciastraat, uit 1954, is sterk verouderd. Op deze plaats moet de nieuwbouw komen. Eens het oude gebouw tegen de vlakte gaat, komt er een tussenoplossing voor de 140 leerlingen. Even verderop in de Delbekestraat zitten 180 leerlingen. Alle leerlingen en het personeel kunnen mee naar de nieuwbouw. Begin deze week zijn de ouders van de kinderen over de bouwplannen ingelicht.

Vestiging in de Delbekestraat

Vestiging in de Delbekestraat

De redactie

