Vooral de vestiging in de Acaciastraat, uit 1954, is sterk verouderd. Op deze plaats moet de nieuwbouw komen. Eens het oude gebouw tegen de vlakte gaat, komt er een tussenoplossing voor de 140 leerlingen. Even verderop in de Delbekestraat zitten 180 leerlingen. Alle leerlingen en het personeel kunnen mee naar de nieuwbouw. Begin deze week zijn de ouders van de kinderen over de bouwplannen ingelicht.