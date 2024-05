In het vernieuwde Bakkerijmuseum in Veurne maken bezoekers kennis met het verhaal van graankorrel tot brood en heerlijke desserts. “Het was nodig om de scenografie en het aanbod aan te passen en uit te breiden in functie van de bezoekers”, duidt schepen van Toerisme Jonas Bel. Met dit feestweekend wordt het vernieuwde museum plechtig geopend.