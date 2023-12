Met maar liefst 24.000 stukken heeft het museum de grootste verzameling bakkersattributen van het land. Die verzameling kwam tot nu te weinig aan bod. Maar nu is de museumschuur volledig heringericht en komen de attributen meer tot hun recht. Het verhaal van het dagelijks brood en het harde labeur van de ambachtelijke bakker zijn de rode draad. Ook komen de veranderingen in onze eetcultuur aan bod: van een simpel brood tot de hyperdiverse voedingsmarkt van vandaag. Maar er is ook de duurdere patisserie en het gebakje of koekje bij de koffie.